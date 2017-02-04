10:23 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" может купить Браво в случае ухода Доннаруммы

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Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может продолжить карьеру в "Милане", утверждает mediaset.it. Итальянский клуб рассматривает голкипера сборной Чили в качестве потенциальной замены Джанлуиджи Доннарумме. Голкиперу 25 февраля исполнится 18 лет, и он сможет заключить первый профессиональный контракт. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ряда ведущих клубов, включая "Ювентус" и "Реал". 

Доннарумма дебютировал в "Милане" в 16 лет и в текущем сезоне отыграл в 21 матче чемпионата Италии, пропустив 26 мячей.

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