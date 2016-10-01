"Милан" может бесплатно заполучить Пепе

Защитник "Реала" Пепе может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Football Italia. Итальянский клуб намерен пригласить 33-летнего португальца по окончании сезона, когда у него закончится контракт с мадридцами. Ему предлагают двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона в год. Ранее сообщалось, что "Реал" откладывает переговоры о продлении соглашения с футболистом, поскольку рассматривает в качестве его замены защитника Диего Льоренте, который сейчас выступает на правах аренды в "Малаге".