22:36 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" может бесплатно заполучить Пепе

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Защитник "Реала" Пепе может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Football Italia. Итальянский клуб намерен пригласить 33-летнего португальца по окончании сезона, когда у него закончится контракт с мадридцами. Ему предлагают двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона в год. Ранее сообщалось, что "Реал" откладывает переговоры о продлении соглашения с футболистом, поскольку рассматривает в качестве его замены защитника Диего Льоренте, который сейчас выступает на правах аренды в "Малаге".

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