"Милан" летом постарается приобрести Мариу Фернандеса

"Милан" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу, утверждает calciomercato.web. По информации источника, летом итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли уже встречался с представителями Фернандеса. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года. Напомним, ранее "СЭ" сообщал, что интерес к Фернандесу проявляет "Спартак".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.