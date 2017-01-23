"Милан" летом постарается приобрести Мариу Фернандеса

"Милан" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу, утверждает calciomercato.web. По информации источника, летом итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.
Сообщается, что спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли уже встречался с представителями Фернандеса. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года. Напомним, ранее "СЭ" сообщал, что интерес к Фернандесу проявляет "Спартак".
В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.
Mark Krass
Жека от них даже смс читать не станет, а уж за стол садится....))
20:19 23 января
Проба положительна
Да не упал он в Милане...
19:34 23 января
The glory !
после хонды , ЦСКА с миланом точно дел вести не будет , или залупят столько что те сами отвалятся
19:24 23 января
shpasic
ЦСКА слухи распускает, чтобы цену за Марио набить, когда Федуну будут переломанного паспортиста втюхивать?))
19:02 23 января
Helicopter
Ну если еще и трансфер Хонды приплюсовать. Не продаст Гинер в Милан.
18:30 23 января
мин-воды
ох уедет в Китай
18:22 23 января