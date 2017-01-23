18:15 23 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" летом постарается приобрести Мариу Фернандеса

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"Милан" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу, утверждает calciomercato.web. По информации источника, летом итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли уже встречался с представителями Фернандеса. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года. Напомним, ранее "СЭ" сообщал, что интерес к Фернандесу проявляет "Спартак".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mark Krass

Жека от них даже смс читать не станет, а уж за стол садится....))

20:19 23 января

Проба положительна

Да не упал он в Милане...

19:34 23 января

The glory !

после хонды , ЦСКА с миланом точно дел вести не будет , или залупят столько что те сами отвалятся

19:24 23 января

shpasic

ЦСКА слухи распускает, чтобы цену за Марио набить, когда Федуну будут переломанного паспортиста втюхивать?))

19:02 23 января

Helicopter

Ну если еще и трансфер Хонды приплюсовать. Не продаст Гинер в Милан.

18:30 23 января

мин-воды

ох уедет в Китай

18:22 23 января

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