"Милан" интересуется Депаем?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай попал в сферу интересов "Милана", информирует Daily Express. Согласно источнику, итальянцы следят за ситуацией хавбека в действующем клубе и готовятся предложить англичанам арендовать футболиста предстоящей зимой. Именно к этому моменту новые владельцы "россонери" из Китая станут полноправными обладателями контрольного пакета акций клуба.

Отметим, что в начале октября голландец заявил о желании бороться за место в составе "Манчестер Юнайтед". На текущий момент в активе Депая 12 сыгранных минут в чемпионате Англии при Жозе Моуринью.