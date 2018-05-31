"Милан" и "Интер" поспорят за Белотти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти привлек внимание миланских грандов. Как сообщает Torino Cronaca Qui, представители "Интера" и "Милана" пытаются убедить руководство "быков" продать 24-летнего итальянца.

"Милан" заинтересован в укреплении атаки, поскольку неудовлетворен игрой нападающего команды Николы Калинича. "Интер" опасается ухода основного форварда Мауро Икарди, поэтому также рассчитывает на усиление линии нападения.

В минувшем сезоне Белотти провел 35 матчей в составе "Торино" и забил 13 голов.