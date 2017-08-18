"Милан" хочет убедить Ньянга перейти в "Спартак"

"Милан" намерен продать нападающего М'Бая Ньянга в "Спартак", несмотря на то что игрок отказывается от трансфера в московский клуб, сообщает Milan News 24. Накануне прошла встреча между агентом футболиста Мино Райолой и спортивным директором "россонери" Массимилиано Мирабелли.

Райола отметил, что 22-летний Ньянг хочет играть в Италии, Испании, Германии или Англии. В его услугах заинтересован "Торино", однако клуб не может предложить таких же выгодных условий, как "Спартак".

В ближайшее время Мирабелли должен еще раз встретиться с Райолой и Ньянгом, чтобы убедить их принять предложение красно-белых.

Ранее "СЭ" сообщал, что Ньянг после прохождения медосмотра подпишет контракт с чемпионами России на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера должна была составить 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в минувшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

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