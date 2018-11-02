09:53 | Футбол — Трансферы

"Милан" хочет приобрести Дениса Суареса

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Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно, информирует Football Espana.

По данным издания, представители итальянской команды активно интересуются 24-летним футболистом и готовы предложить каталонскому клубу сделку.

Минувшим летом игрок мог перейти в "Фенербахче", но трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Суарес не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании. Игрок появился на поле в матче 1/16 финала с "Культураль Леонеса". Трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Все о чемпионате Италии – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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