"Милан" хочет приобрести Дениса Суареса

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно, информирует Football Espana.

По данным издания, представители итальянской команды активно интересуются 24-летним футболистом и готовы предложить каталонскому клубу сделку.

Минувшим летом игрок мог перейти в "Фенербахче", но трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Суарес не сыграл ни одного матча в чемпионате Испании. Игрок появился на поле в матче 1/16 финала с "Культураль Леонеса". Трансферная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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