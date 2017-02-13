00:34 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" готов заплатить за Санчеса 45 миллионов фунтов стерлингов

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"Милан" постарается в летнее трансферное окно приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, утверждает Daily Express. По информации источника, итальянский клуб готов предложить за 28-летнего чилийца 45 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата форварда в случае перехода составит 250 тысяч фунтов в неделю. Контракт Санчеса с лондонским клубом истекает в 2018 году. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему также проявляют "Ювентус" и "Интер".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Санчес провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач. Также на его счету два мяча и три передачи в шести играх Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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crabuzz

хтелось бы , чтобы Санчес остался в Арсенале и таки добился золота. Однако, если уж уйдет , то пусть хотя бы не в сирал: мне кажется, он там сникнет, как сник некогда деннис

01:23

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