"Милан" готов продать Калинича в Китай за 45 миллионов евро

"Милан" может расстаться с нападающим Николой Калиничем уже в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia. Хорват может продолжить карьеру в Китае, в нем заинтересован "Гуанчжоу Эвергранд".

Итальянский клуб намерен запросить за 29-летнего футболиста 45 миллионов евро. Напомним, что Калинич перешел в "Милан" в августе этого года из "Фиорентины" за 25 миллионов евро по просьбе уволенного ранее Винченцо Монтеллы. В чемпионате Италии он провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.