18:00 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" готов предложить 32 миллиона евро за Фабрегаса

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"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса, сообщает The Telegraph. Итальянский клуб готов предложить за 29-летнего испанца 32 миллиона евро.

Сам футболист отверг все поступившие предложения в январе и заявил, что собирается остаться в "Челси". Однако "Милан", после получения денег от китайских инвесторов, готов возобновить интерес к игроку. Итальянцы считают его идеальным приобретением для команды в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Фабрегас провел 17 матчей в чемпионате Англии, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач. За "Челси" он выступает с 2014 года, куда перешел из "Барселоны".

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