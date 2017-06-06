"Милан" готов потратить на возвращение Обамеянга 60 миллионов евро

"Милан" рассчитывает побороться в летнее трансферное окно за нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации Tuttosport, россонери намерены потратить на трансфер 27-летнего габонца 50-60 миллионов евро, а самому игроку готовы платить 8 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что Обамеянг перейдет в "ПСЖ" за 70 миллионов евро, а его зарплата составит 10 миллионов евро, но контракт еще не был подписан.

В минувшем сезоне габонец сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 5 голевых передач.

Напомним, Обамеянг в 2007 году перебрался в академию "Милана" из "Бастии", а затем подписал профессиональный контракт, но за 5 лет сыграл всего 7 матчей за молодежную команду россонери и забил 2 мяча, играя в основном во французских клубах на правах арендах.