"Милан" близок к покупке игрока "Аталанты", стороны провели переговоры

В ближайшие дни "Милан" объявит о трансфере правого полузащитника "Аталанты" Андреа Конти, сообщает Sky Sport Italia. Отмечается, что представители клуба и игрока провели трехчасовые переговоры, которые завершились на позитивной ноте.

"Аталанта" разрешила игроку провести эту встречу и ждет, что за 23-летнего футболиста "Милан" заплатит 20 миллионов евро. В этом сезоне Конти сыграл в 35 клубных матчах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Всего за "Аталанту" на его счету 10 голов и пять передач в 50 встречах.

Напомним, что ранее из "Аталанты" в "Милан" перешел 19-летний полузащитник Франк Кессье.