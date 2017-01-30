22:03 30 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Милан" арендовал Окампоса до конца сезона

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"Милан" объявил о приобретении полузащитника Лукаса Окампоса на своем официальном сайте. 22-летний аргентинец был арендован у "Дженоа" до конца сезона, а права на игрока принадлежат "Марселю". В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голами.

На данный момент "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице серии А и отстает от зоны еврокубков на три очка.

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Материалы REN-TV

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