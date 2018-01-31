Михаил Шибаков: "Дзюба? Божович любит гладиаторов"

Бывший спортивный директор "Арсенала" Михаил Шибаков лестно оценил перспективы форварда Артема Дзюбы, который оформил переход из "Зенита" в тульскую команду. В то же время специалист не уверен, что игра за "оружейников" поможет 29-летнему нападающему вернуться в сборную.

– Божович любит гладиаторов. Фактурных по комплекции форвардов, как и он сам, – отметил Шибаков. – Уверен, что Дзюба усилит тульскую команду, он хороший игрок, здорово работает в штрафной.

– Через "Арсенал" он сможет вернуться в сборную?