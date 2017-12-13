Мхитарян может перейти из "МЮ" в "Интер" в обмен на Жоау Мариу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в услугах полузащитника "Интера" Жоау Мариу, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, клубы обсуждают возможность обмена португальского хавбека на Генхриха Мхитаряна.
Отмечается, что соглашения могут быть заключены до конца сезона-2017/18, после чего стороны могут вернуться к обсуждению переговоров о полноценных трансферах.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что армянский полузащитник может вернуться в дортмундскую "Боруссию". По данным 101 Great Goals, игрок "красных дьяволов" недоволен текущим положением дел в клубе. В конце ноября Моуринью заявлял, что стал реже выпускать полузащитника на поле из-за того, что тот стал плохо проявлять себя в играх.
Напомним, Мхитарян в этом сезоне провел в составе "МЮ" 17 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 5 передач. В активе Мариу 11 игр за миланцев, в которых он отдал 3 результативных паса.
Очень плохой мальчик
Сдулся Мхитарян,3-4 игры отыграл хорошо,и всё.Не тянет для игры в топ-клубе.
20:40
nikitka2254
в чемпионат россии перейдет сто пудова))))
20:07