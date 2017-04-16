12:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

Месут Езил: "В Китае мне предлагали 100 миллионов фунтов за 5 лет, я отказался через 3 минуты"

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил рассказал, что ему поступало серьезное предложение из Китая, однако он отказался. Езил играет в "Арсенале" с 2013 года и завоевал с ним два Кубка и два Суперкубка Англии.

- Прошлым летом мне поступило предложение из Китая, - цитирует Daily Mail Езила. - Оно было безумным. Мне предлагали 100 миллионов фунтов за 5 лет. Это выходило за рамки моего воображения. Но мне потребовалось меньше трех минут, чтобы отклонить предложение. Я сказал агенту: "Мне далеко до конца карьеры, я еще хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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slgeo

Неизгладимая вера в проповедника Арсена

13:32

shpasic

ахаха, в Арсенале он уже обвыигрывался всевозможными трофеями)) вовремя Реал от балласта избавился и выиграл ЛЧ)

13:17

alig78

а мыслишки видать были...за 3 минуты можно о многом подумать...

13:13

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