Месут Езил: "В Китае мне предлагали 100 миллионов фунтов за 5 лет, я отказался через 3 минуты"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил рассказал, что ему поступало серьезное предложение из Китая, однако он отказался. Езил играет в "Арсенале" с 2013 года и завоевал с ним два Кубка и два Суперкубка Англии.

- Прошлым летом мне поступило предложение из Китая, - цитирует Daily Mail Езила. - Оно было безумным. Мне предлагали 100 миллионов фунтов за 5 лет. Это выходило за рамки моего воображения. Но мне потребовалось меньше трех минут, чтобы отклонить предложение. Я сказал агенту: "Мне далеко до конца карьеры, я еще хочу выигрывать трофеи с "Арсеналом".