Месси заблокировал возвращение Алькантары в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил против возвращения в стан каталонцев полузащитника "Баварии" Тиагу Алькантары. По информации Don Balon, "сине-гранатовые" рассматривали 26-летнего футболиста в качестве усиления средней линии.
Месси выступил против перехода Алькантары в "Барселону", так как тот в свое время мог перейти в "Реал". За основной состав каталонцев испанец выступал с 2009 по 2013 год.
hottie
Алькантара отличный игрок, причем сейчас бы купили его за больше чем продали)
21:58
crazysun78
вот же злобный гном...
21:40
Спринт
Если в "Барсе" решения принимает игрок, то клуб обречен. Каждый должен заниматься своим делом, иначе это бардак. Похоже "Реал" остался в чемпионате без реального конкурента, а это плохо для всего испанского футбола.
21:32
Ohla
Ого, сколько всего притянули вслед за неподтвержденной информацией! А все как всегда: кто-нибудь спросил у Месси нечто вроде - "Может, с Тьягу было бо получше?", - "Да ну, не думаю, наши ребята не хуже" . И ваяй любые домыслы на старые дрожжи. А Месси сейчас играет ВМЕСТО Хави и Иньесты. И сколько моментов, созданных им в прошлом году разбазарили и Суарес, и, в особенности, Неймар - можно было бы утроить счет этого трио по забитым мячам за прошлый сезон. Может, это я как-то не под тем углом смотрю матчи Барсы, но пока что по игре в пас между Месси и остальными гигантская пропасть, из-за чего, придерживаясь старой тактики, игра Барсы смотрится блекло и невзрачно. А меняя философию игры, боюсь, это будет уже совсем не Барселона. И тут крайне скептически отношусь к покупке Дембеле (хотя не видел его игр), так как я вот абсолютно не могу припомнить чернокожего футболиста - созидателя. Все - либо разрушители, либо бегунки.
21:29
fcsmfan
Ох, чувствую пролетит Барса в этом сезоне по всем фронтам! И дело совсем не в Неймаре. Просто там бардак какой-то уже спартаковских масштабов))) Игроков через клуб подходят толпы, а играют одни и те же, а они стареют и выгорают. Одни вратари чего стоят.
21:19
PvsZ
Пока Месси был молодым и действительно лучшим в мире - Барса побеждала. Но причина побед была не только в Месси, он наконечник копья, за ним стояли Хави и Иньеста. Хави ушёл, Иньеста состарился, сам Месси больше думает о дизайне бороды и цвете волос, чем об игре, и тоже не молодеет... и он уже давно не лучший. А Барса зациклилась на нём и потому застряла в развитии. Даже суперзвёздные партнёры Суарес и Неймар в таких условиях помогли не сильно, и один из них поблёк, а второй понял, что к чему, и нашёл возможность сбежать. Ну и молодец. Удачи Неймару! Ждём финала ЛЧ Реал-ПСЖ, а Барса... попадёт ли в полуфинал без помощи судей? :)
21:11
shpasic
и в Барселоне всё бакланы решают.
21:09
bor_bor
Месси виднее. При таком-то руководстве.
21:05
Очень плохой мальчик
Скоро Месси будет назначать президентов ФИФА и Барселоны.
21:01
nun
Юный Люцифер +1 В Барсе давно уже всё за всех решает игрок, а не тренеры и руководство
20:59
Юный Люцифер
Мда... Правильно Неймар сделал, что ушел оттуда. Если игрок командует кого руководству покупать, а кого нет, это уже клиника
20:57