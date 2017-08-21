Месси заблокировал возвращение Алькантары в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил против возвращения в стан каталонцев полузащитника "Баварии" Тиагу Алькантары. По информации Don Balon, "сине-гранатовые" рассматривали 26-летнего футболиста в качестве усиления средней линии.

Месси выступил против перехода Алькантары в "Барселону", так как тот в свое время мог перейти в "Реал". За основной состав каталонцев испанец выступал с 2009 по 2013 год.