Месси требует у "Барселоны" 43 миллиона фунтов в год

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласится продлить свой контракт с клубом, если получит зарплату размером 825 тысяч фунтов стерлингов в неделю (43 миллиона в год), сообщает The Sun. В клубе шокированы такими требованиями аргентинца и не готовы удовлетворить его требования. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу даже связался с отцом Месси, чтобы убедить форварда на другие условия.
Ранее сообщалось, что Месси не соглашается продлевать соглашение с "Барселоной", которое заканчивается летом 2018 года. Перед этим аргентинец восемь раз переподписывал контракт. Президент клуба позже выразил уверенность в том, что форвард завершит свою карьеру в Каталонии.
Лионель МЕССИ
Это всё детям и только детям, этим цветам жизни. Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Только детям, и никому другому.
22:47
Любитель выпить и закусить
Всё мало и мало бабла, будто всё бабло унесёт на тот свет с собой.
22:30
crazysun78
суммы конечно охрененные.... но посмотрим сколько при продлении контракта получат кокорин, дзюба итд
21:52
Тот самый Зануда
Три с половинкой лимона евриков в месяц...
21:38
AlHa
Посчитал. 110 рублей в секунду. Красавчик. С годовыми доходами Барселоны под миллиард в принципе сумма адекватная для такого бренда и футболиста как Месси. С другой стороны чистая прибыль Барсы близка к нулю. Во-общем вырисовывается любопытная вилка - как для каталонцев, так и для Месси.
21:36
Слоня
Спрос рождает предложение. Месси знает, что через полтора года будет с любым по запросам контрактом от МЮ, МС, ПСЖ, да кстати и от Реала. Барса может только на жалость или патриотичность давить, но всё равно прогнется. И кстати, интересно было бы увидеть Месси в непривычном окружении, например в Англии.
21:36
Slim Taller
Ботаникум,умник.ты где это вычитал про 50 миллионов у Роналду?1 Зарплата Роналду 32 миллиона Евро.А Месси хочет как раз 50 миллионов Евро (43 миллиона фунтов)
21:36
Пёс
пусть валит, хоть посмотрим на что он будет способен в других клубах
21:31
Ботаникум
Avon151281 ------ Наверное, Криштиану Роналду с его 50 млн. зарплатой в "Реале". А с такими "запросами" Лео, пожалуй, только в Китае и то всего один сезон "прокормят". Мир охреневает!!! И всё меньше хочется болеть за ТАКИХ "спортсменов"!
21:20
HAZELSAMARA
Продавайте Гнома к чёртовой матери!
21:14
Avon151281
Он кем себя возомнил?
21:13