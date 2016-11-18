Месси требует у "Барселоны" 43 миллиона фунтов в год

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласится продлить свой контракт с клубом, если получит зарплату размером 825 тысяч фунтов стерлингов в неделю (43 миллиона в год), сообщает The Sun. В клубе шокированы такими требованиями аргентинца и не готовы удовлетворить его требования. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу даже связался с отцом Месси, чтобы убедить форварда на другие условия.

Ранее сообщалось, что Месси не соглашается продлевать соглашение с "Барселоной", которое заканчивается летом 2018 года. Перед этим аргентинец восемь раз переподписывал контракт. Президент клуба позже выразил уверенность в том, что форвард завершит свою карьеру в Каталонии.