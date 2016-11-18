21:03 | ФУТБОЛ — Трансферы

Месси требует у "Барселоны" 43 миллиона фунтов в год

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Лионель МЕССИ.Месси и "Барселона": будет ли новый контракт?

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласится продлить свой контракт с клубом, если получит зарплату размером 825 тысяч фунтов стерлингов в неделю (43 миллиона в год), сообщает The Sun. В клубе шокированы такими требованиями аргентинца и не готовы удовлетворить его требования. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу даже связался с отцом Месси, чтобы убедить форварда на другие условия.

Ранее сообщалось, что Месси не соглашается продлевать соглашение с "Барселоной", которое заканчивается летом 2018 года. Перед этим аргентинец восемь раз переподписывал контракт. Президент клуба позже выразил уверенность в том, что форвард завершит свою карьеру в Каталонии.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Лионель МЕССИ

Это всё детям и только детям, этим цветам жизни. Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Только детям, и никому другому.

22:47

Любитель выпить и закусить

Всё мало и мало бабла, будто всё бабло унесёт на тот свет с собой.

22:30

crazysun78

суммы конечно охрененные.... но посмотрим сколько при продлении контракта получат кокорин, дзюба итд

21:52

Тот самый Зануда

Три с половинкой лимона евриков в месяц...

21:38

AlHa

Посчитал. 110 рублей в секунду. Красавчик. С годовыми доходами Барселоны под миллиард в принципе сумма адекватная для такого бренда и футболиста как Месси. С другой стороны чистая прибыль Барсы близка к нулю. Во-общем вырисовывается любопытная вилка - как для каталонцев, так и для Месси.

21:36

Слоня

Спрос рождает предложение. Месси знает, что через полтора года будет с любым по запросам контрактом от МЮ, МС, ПСЖ, да кстати и от Реала. Барса может только на жалость или патриотичность давить, но всё равно прогнется. И кстати, интересно было бы увидеть Месси в непривычном окружении, например в Англии.

21:36

Slim Taller

Ботаникум,умник.ты где это вычитал про 50 миллионов у Роналду?1 Зарплата Роналду 32 миллиона Евро.А Месси хочет как раз 50 миллионов Евро (43 миллиона фунтов)

21:36

Пёс

пусть валит, хоть посмотрим на что он будет способен в других клубах

21:31

Ботаникум

Avon151281 ------ Наверное, Криштиану Роналду с его 50 млн. зарплатой в "Реале". А с такими "запросами" Лео, пожалуй, только в Китае и то всего один сезон "прокормят". Мир охреневает!!! И всё меньше хочется болеть за ТАКИХ "спортсменов"!

21:20

HAZELSAMARA

Продавайте Гнома к чёртовой матери!

21:14

Avon151281

Он кем себя возомнил?

21:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ