Месси не спешит продлевать контракт с "Барселоной"?

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что перед продлением контракта с клубом ему нужно оценить вектор развития команды, утверждает Marca. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за аргентинского форварда 300 миллионов евро.

По информации источника, в данный момент Месси считает нецелесообразным продление контракта с "Барселоной". Он хочет понять, как будет развиваться команда.

Ранее спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес заявлял, что у клуба нет проблем в вопросе продления контракта с Месси до 2021 года. Действующий контракт 30-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.