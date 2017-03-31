08:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

Мертенс может променять "Наполи" на "МЮ" из-за зарплаты

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Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia. Отмечается, что представители футболиста уже несколько раз общались с английским клубом.

Мертенс не смог договориться с Неаполем о продлении контракта – игрок хотел получать 3 миллиона евро, что в полтора раза больше его нынешней зарплаты. Соглашение с "Наполи" истекает в 2018 году.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний футболист провел 36 матчей в клубных турнирах, забил 25 мячей и отдал 6 голевых передач.

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