Менхенгладбахская "Боруссия" подписала полузащитника молодежной сборной Швейцарии

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о приобретении у "Янг Бойз" полузащитника Дениса Закарию. C 20-летним швейцарцем был подписан контракт до 2020 года. За новую команду футболист будет выступать под номером 8. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Закария сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.