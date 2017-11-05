Менье летом отказался от перехода в "Челси"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что в последний день летнего трансферного окна он отказался от перехода в "Челси". Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бельгийца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что "красные дьяволы" купят игрока парижан зимой за 30 миллионов фунтов стерлингов.

- Я мог перейти в "Челси" в последний день трансферного окна, но не захотел, - цитирует Eleven Sports Менье. - Никогда не скрывал, что я - большой фанат "Манчестер Юнайтед". Этот клуб для меня - эталон футбола.

В этом сезоне Менье провел в составе "ПСЖ" 8 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 голевых передачи.