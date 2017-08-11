Мендеш покинул Валенсию, уладив детали перехода Гарая в "Спартак"

Переговоры между "Спартаком" и "Валенсией" по трансферу Эсекиэля Гарая близки к завершению. Как сообщает Super Deporte, агент аргентинца Жорже Мендеш в четверг был в Валенсии, но после переговоров с руководством клуба покинул город. По информации источника, осталось уладить последние детали сделки, о которой официально может быть объявлено уже сегодня.

Ранее появилась информация о том, что Гарай тренируется отдельно от партнеров по команде. 30-летний игрок обороны занимается по индивидуальной программе из-за мышечных болей.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.