"Мехелен" подписал контракт с Бечираем

"Мехелен" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Динамо" Фатошем Бечираем. Бело-голубые расторгли соглашение с черногорским форвардом 11 января. Контракт между 29-летним игроком и бельгийским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Напомним, Бечирай играл за "Динамо" с 2016 по 2018 год. В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.
📝Aanvaller Fatos Beciraj tekent voor 3,5 seizoenen. Welkom, Fatos! https://t.co/JyB38EivuU pic.twitter.com/ZqqS6r5EhY– KV Mechelen (@kvmechelen) 12 января 2018 г.