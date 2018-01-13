"Мехелен" подписал контракт с Бечираем

"Мехелен" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Динамо" Фатошем Бечираем. Бело-голубые расторгли соглашение с черногорским форвардом 11 января. Контракт между 29-летним игроком и бельгийским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Напомним, Бечирай играл за "Динамо" с 2016 по 2018 год. В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.

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