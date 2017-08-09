Мбаппе дал согласие на переход в "ПСЖ"

Нападающий Кильян Мбаппе ответил согласием на переход из "Монако" в "ПСЖ", чтобы присоединиться в его атаке к Неймару. С таким сообщением выступило французское телеообозрение Telefoot.
На 18-летнего француза повлиял звонок президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Для Мбаппе интересно выступать рядом с Неймаром, поэтому он якобы отдал предпочтение парижскому проекту, хотя его приглашают также "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".
Впрочем, вопрос о трансфере далеко не решен. Пока "ПСЖ" предложил "Монако" 155 миллионов евро.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Кильян Мбаппе
MikleOKid
380 млн за двоих...Финансовый фэйр-плей? Не, не слышали :))
09:41
wolfwolk
Ну что ж. Почти домой.
08:43