Мбаппе дал согласие на переход в "ПСЖ"

Нападающий Кильян Мбаппе ответил согласием на переход из "Монако" в "ПСЖ", чтобы присоединиться в его атаке к Неймару. С таким сообщением выступило французское телеообозрение Telefoot.

На 18-летнего француза повлиял звонок президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Для Мбаппе интересно выступать рядом с Неймаром, поэтому он якобы отдал предпочтение парижскому проекту, хотя его приглашают также "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".

Впрочем, вопрос о трансфере далеко не решен. Пока "ПСЖ" предложил "Монако" 155 миллионов евро.