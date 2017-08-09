08:36 | Футбол — Трансферы

Мбаппе дал согласие на переход в "ПСЖ"

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Нападающий Кильян Мбаппе ответил согласием на переход из "Монако" в "ПСЖ", чтобы присоединиться в его атаке к Неймару. С таким сообщением выступило французское телеообозрение Telefoot.

На 18-летнего француза повлиял звонок президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи, который уже месяц находится на связи с семьей форварда. Для Мбаппе интересно выступать рядом с Неймаром, поэтому он якобы отдал предпочтение парижскому проекту, хотя его приглашают также "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".
Впрочем, вопрос о трансфере далеко не решен. Пока "ПСЖ" предложил "Монако" 155 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MikleOKid

380 млн за двоих...Финансовый фэйр-плей? Не, не слышали :))

09:41

wolfwolk

Ну что ж. Почти домой.

08:43