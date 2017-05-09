Майкон встретится с представителями "Трабзона"

Нападающий "Локомотива" Майкон может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", сообщает Fotomac. На этой неделе игрок железнодорожников встретится с представителями турецкого клуба и обсудит условия перехода. 27-летний футболист столичного клуба летом станет свободным агентом. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, в активе бразильца шесть голов и две результативные передачи.

Как ранее сообщал "СЭ", турецкий клуб проявляет интерес к другим игрокам из чемпионата России – Сердару Таски, Зорану Тошичу, Бибрасу Натхо и Ивелину Попову.