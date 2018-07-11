Майга покинул тульский "Арсенал" и перешел в "Метц"

Полузащитник Хабиб Майга вернулся из тульского "Арсенала" в "Сент-Этьен" после истечения срока аренды. 22-летний ивуариец следующий сезон проведет в "Метце" на правах аренды.
В прошлом сезоне Майга с февраля выступал за тульскую команду, однако принял участие всего в одной встрече против "Ахмата" (1:0).
Примечателен тот факт, что ранее "Метц" объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".
🔁 C'est officiel, Habib Maïga est Grenat. Le milieu défensif de 22 ans est prêté une saison par @ASSEofficiel.– FC Metz ☨ (@FCMetz) 10 июля 2018 г.
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