Майга покинул тульский "Арсенал" и перешел в "Метц"

Полузащитник Хабиб Майга вернулся из тульского "Арсенала" в "Сент-Этьен" после истечения срока аренды. 22-летний ивуариец следующий сезон проведет в "Метце" на правах аренды.

В прошлом сезоне Майга с февраля выступал за тульскую команду, однако принял участие всего в одной встрече против "Ахмата" (1:0).

Примечателен тот факт, что ранее "Метц" объявил о подписании защитника Стоппила Сунзу, который также в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".