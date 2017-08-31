Маурисиу стал партнером Мака в ПАОК

ПАОК объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Маурисиу. Футболист подписал контракт с греческой командой сроком на три года. Напомним, что в ПАОК также перешел экс-игрок "Зенита" Роберт Мак.

Ранее агент футболиста Пьер Фернандес сообщил о том, что им не удалось достичь соглашения о переходе в московское "Динамо". По словам представителя футболиста, 28-летнего бразильца не устроили условия контракта.

Напомним, что футболист в июле расторг контракт с "Зенитом", за который выступал с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Трансферное окно закрывается. LIVE!