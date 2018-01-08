09:20 | Футбол — Трансферы

Маурисиу может вернуться в "Спартак"

МАУРИСИУ (слева) снова станет игроком "Спартака"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
МАУРИСИУ (слева) снова станет игроком "Спартака"? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бразильский защитник Маурисиу может вернуться в московский "Спартак", сообщает La voce d'Italia. 29-летний футболист является игроком "Лацио", однако в этом сезоне провел всего 4 минуты на поле в чемпионате Италии.

Футболист играл за красно-белых на правах аренды, провел в составе московского клуба 11 матчей, в которых забил один мяч. Его соглашение с "Лацио" рассчитано до лета 2019 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW_55

не надо

11:51

Очень плохой мальчик

По сравнению с Кутепкой -бог.Надо возвращать.

11:35

SirRedDevil

Данунах

10:47