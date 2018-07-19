Маурицио Сарри: "Меня утомляет трансферный рынок. Не хочу об этом говорить"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отметил, что хотел бы оставить в команде всех футболистов, которые есть у него в распоряжении. По словам итальянца, ему не нравится работать во время трансферного окна.

- Совершенно ясно, что мы хотели бы всегда удерживать всех сильнейших игроков, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - Это то, чего желает каждый тренер и клуб, и мы должны посмотреть, каким будет трансферный рынок в следующие несколько дней. Но я намного комфортнее чувствую себя на поле в роли главного тренера, нежели менеджера.

Думаю, что я являюсь одним из нескольких тренеров, кого трансферный рынок утомляет. Я не хочу говорить об этом, меня это не интересует. Думаю, наша тренерская задача состоит в том, чтобы развивать игроков, которые есть в нашем распоряжении.