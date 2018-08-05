Маурицио Сарри: "Хочу услышать, что думает сам Куртуа о переходе в "Реал"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его не интересует мнение агента голкипера "синих" Тибо Куртуа, который заявил, что игрок хочет уйти в "Реал".

- Меня не интересует, что говорит агент, - цитирует Сарри Sky Sports. - Я хочу услышать мнение самого Тибо: если он завтра скажет мне, что хочет в "Реал", то будем разговаривать на эту тему. Мне важно, чтобы в "Челси" играли футболисты с высоким уровнем мотивации.

Сегодня "Челси" уступил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии (0:2). Куртуа не играл в этом матче.