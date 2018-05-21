Маурицио Сарри: "Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отметил, что постарается быстро принять решение о своем будущем. Специалиста торопит президент клуба Аурэлио де Лаурентис.

- Де Лаурентис сказал, что время вышло? Он в какой-то степени прав, потому что должен планировать следующий сезон, - приводит Calciomercato слова Сарри. - Над ответом я подумаю вместе с семьей, постараюсь сделать это быстро. Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда.

Ранее сообщалось, что Сарри является одним из кандидатов на пост главного тренера "Зенита". По инфорамции итальянской прессы, питерцы уже предложили ему контракт.