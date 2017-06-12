Матье Вальбуэна: "Обещаю сделать все возможное для чемпионства "Фенербахче"

Полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна поблагодарил болельщиков "Фенербахче" за теплый прием. Сегодня экс-капитан московского "Динамо" прибыл в Стамбул для подписания контракта с клубом. Окончательно его переход из "Лиона" должен быть оформлен в ближайшее время.

- Турция - удивительная страна, я восхищен тем, что успел сегодня увидеть, - цитирует Fanatik Вальбуэна. - Сегодня мы обсудим детали и, дай Бог, завтра заключим соглашение."Фенербахче" - серьезный клуб, я очень хотел перейти сюда. Мы были в постоянном контакте с руководством. Переговоры были очень приятными.

Болельщики встретили меня очень тепло, большое им спасибо. Я знаю, что задачи у "Фенербахче" самые серьезные. Мы хотим быть чемпионами, я обещаю сделать для этого все возможное.