03:30 | Футбол — Трансферы

Массимо Каррера: "Насколько я знаю, Промес остается в "Спартаке"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что не обсуждал с руководством вопрос возможного ухода нападающего Квинси Промеса. По его словам, форвард останется в клубе.

– Рано или поздно из "Спартака" уйдет Промес. Есть план на этот случай?

– В футболе может случиться всякое, в том числе и уход лидеров. Логично, что сильные футболисты находятся на виду у других клубов. Но команда к этому должна быть готова. И в случае такого сценария иметь альтернативу.

– Прямо сейчас "Спартак" готов?

– Но прямо сейчас Квинси никуда не уходит. Тема сегодня не обсуждается, и мы пока не думаем об этом.

– То есть он остается?

– Насколько я знаю, да. С руководством этот вопрос не обсуждался. Но многое ведь зависит от цены, Промес – дорогое удовольствие. Если ему сделают предложение, от которого нельзя отказаться, надо уважать решение игрока. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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