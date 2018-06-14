Массимилиано Аллегри: "Головин мне показался хорошим игроком"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что ему понравилась игра хавбека сборной России и ЦСКА Александра Головина.

- Головин? Я посмотрел два видео с его игрой. Он показался мне хорошим игроком, - приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что "Ювентус" договорился с ЦСКА о трансфере россиянина за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах и забил 7 мячей при 6 голевых передачах.

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