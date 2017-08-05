11:40 5 августа | Футбол — Трансферы

Мартинес, Коутинью и Дембеле - основные трансферные цели "Барселоны"

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Руководство "Барселоны" определило трех футболистов, которых клуб постарается приобрести до закрытия летнего трансферного окна. Согласно изданию Sport, речь идет о защитнике "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинесе, полузащитнике "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и хавбеке дортмундской "Боруссии" Усмане Дембеле.

Отмечается, что сине-гранатовые практически согласовали все детали сделки по Мартинесу, тогда как над приобретениями Коутинью и Дембеле "Барселоне" придется серьезно поработать, поскольку действующие команды игроков не хотят с ними расставаться. Для покупки этих футболистов каталонцы используют средства, вырученные от перехода Неймара в "ПСЖ". 3 августа бразилец выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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14:49 5 августа