Мартинес, Коутинью и Дембеле - основные трансферные цели "Барселоны"

Руководство "Барселоны" определило трех футболистов, которых клуб постарается приобрести до закрытия летнего трансферного окна. Согласно изданию Sport, речь идет о защитнике "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинесе, полузащитнике "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и хавбеке дортмундской "Боруссии" Усмане Дембеле.
Отмечается, что сине-гранатовые практически согласовали все детали сделки по Мартинесу, тогда как над приобретениями Коутинью и Дембеле "Барселоне" придется серьезно поработать, поскольку действующие команды игроков не хотят с ними расставаться. Для покупки этих футболистов каталонцы используют средства, вырученные от перехода Неймара в "ПСЖ". 3 августа бразилец выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Реал Сосьедад
- Усман Дембеле
- Иньиго Мартинес
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Было бы неплохо приобрести КИММИХ
14:49 5 августа