Марселу и Роналду могут воссоединиться в "Ювентусе"

Защитник "Реала" Марселу хочет продолжить карьеру в "Ювентусе", куда этим летом перешел бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport. По информации источника, переход может состояться летом 2019 года. Ожидается, что "старая синьора" заплатит за 30-летнего бразильца 45-50 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что в переходе Марселу в "Юве" заинтересован агент Роналду Жорже Мендеш.

Напомним, защитник выступает за "Реал" с зимы 2007 года. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость Марселу, по данным transfermarkt.de, оценивается в 60 миллионов евро.