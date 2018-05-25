"Марсель" провел переговоры с Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в "Марселе", сообщает L'Equipe. Спортивный директор директор французского клуба Андони Субисаррета встретился с представителями 30-летнего бельгийца. Если переход состоится, то Феллаини обойдется "Марселю" бесплатно - его контракт с "МЮ" истекает 30 июня.

Помимо "Марселя", на Феллаини также претендует "Милан".

В качестве альтернативного варианта "Марсель" рассматривает 35-летнего Яя Туре, у которого истекает контракт с "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне Феллаини провел 16 матчей и забил 3 гола в чемпионате Англии.