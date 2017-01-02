"Марсель" может вернуть Пайета за 40 миллионов евро

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет может вернуться во Францию. Как сообщает L’Equipe, новое руководство "Марселя" хочет вернуть 29-летнего игрока. Ранее сам Пайет не исключал, что может вернуться в "Марсель", который со сменой владельца стал амбициознее.

По данным источника, президент провансальского клуба Жак-Анри Эйро работает над трансфером игрока, которого "Марсель" продал в "Вест Хэм" летом 2015 года за 15 миллионов евро. Причем за возвращение Пайета "Марсель" может заплатить до 40 миллионов евро.