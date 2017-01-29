"Марсель" и "Вест Хэм" достигли договоренности о трансфере Пайета

"Вест Хэм" и "Марсель" достигли договоренности о трансфере полузащитника Димитри Пайета, сообщает пресс-служба французского клуба. Отмечается, что соглашение 29-летнего хавбека с "Марселем" будет рассчитано на 4 с половиной года. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

На этой неделе Пайет тренировался с молодежной командой "Вест Хэма". В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету французского полузащитника 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.