"Марсель" хочет вернуть во Францию Жиру и Косьельни

"Марсель" заинтересован в приобретении у "Арсенала" сразу двух игроков. По информации L'Equipe, провансальцам нужны защитник Лоран Косьельни и нападающий Оливье Жиру. Французский клуб хочет договориться о переходе футболистов в летнее трансферное окно. Отметим, что оба являются игроками сборной Франции.

Напомним, в прошлом году владельцем "Марселя" стал американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, который готов выделить клубу солидную сумму на усиление состава и возвращения ведущих позиций в чемпионате Франции.