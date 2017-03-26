Марко Верратти: "Буффон не говорил со мной о "Ювентусе"

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Италии Марко Верратти заявил, что счастлив в парижском клубе и в данный момент не думает о смене команды. Также футболист отметил, что не говорил с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном о трансфере в туринский клуб.

– У меня отличные партнеры в сборной, – цитирует Goal.com Верратти. – Я чувствую себя как дома. Я хорошо себя чувствую в Париже. Я поговорю с клубом и, думаю, мы выберем лучший вариант. Но я счастлив в "ПСЖ". Серия А – хорошая лига, как и в Испании, Англии. В один прекрасный день я уеду из Парижа.

"Ювентус"? Сейчас это одна из лучших команд в мире. Они будут становиться еще сильнее в ближайшие несколько лет. Буффон не говорил со мной о "Юве". Он знает, что я хочу остаться в "ПСЖ".