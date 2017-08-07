22:20 7 августа | Футбол — Трансферы

Марко Девич перешел в "Вадуц"

2

Нападающий Марко Девич стал игроком "Вадуца", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон.

33-летний форвард достался команде, выступающей в чемпионате Швейцарии, бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента после ухода из "Ростова" в июне. До донского клуба экс-игрок сборной Украины выступал за "Рубин".

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

freak

Из лихтенштейна. Но играет в чемпионате швейцарии

22:52 7 августа

Maren13

А "Вадуц" разве в Швейцарии, а не в Лихтенштейне?

22:44 7 августа