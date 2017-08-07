Марко Девич перешел в "Вадуц"

Нападающий Марко Девич стал игроком "Вадуца", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на один сезон.

33-летний форвард достался команде, выступающей в чемпионате Швейцарии, бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента после ухода из "Ростова" в июне. До донского клуба экс-игрок сборной Украины выступал за "Рубин".