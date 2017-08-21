Маркизио покинет "Ювентус" до закрытия трансферного окна?

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио может покинуть команду до закрытия трансферного окна, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, 31-летний хавбек не чувствует себя одной из ключевых фигур в команде, а руководство клуба рассматривает возможность его продажи.

Напомним, Маркизио не участвовал в матче за Суперкубок Италии, в котором "Ювентус" проиграл "Лацио" (2:3), а в стартовом матче серии А против "Кальяри" (3:0) появился на поле, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ромы" Кевином Стротманом. Туринцы предлагают за 27-летнего голландца 25 миллионов евро, тогда как владельцы клуба из Рима хотят выручить за хавбека не менее 45 миллионов евро.