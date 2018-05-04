Маркиньюс Сиприану: "Отказал "Барселоне" ради "Шахтера"

"Шахтер" подписал контракт с 19-летним нападающим "Сан-Паулу" Маркиньюсом Сиприану. Игрок отработает свой контракт в бразильском клубе до 15 сентября, после чего присоединится к "горнякам". По словам футболиста, кроме дончан, предложение ему делала "Барселона".

- Официальные предложения были от "Шахтера" и "Барселоны", - приводит Yahoo Sports слова Маркиньюса. - Почему выбрал "Шахтер"? Из-за того проекта, который мне представил клуб. Это очаровало меня и мою семью. И дело здесь не в деньгах, а в перспективе. Я хочу играть в Лиге чемпионов за клуб, который хорошо работает с молодежью из Бразилии.