Марина Грановская: "Жиру - фантастическое подписание для "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская отметила, что новичок команды Оливье Жиру хорошо приспособлен к английскому футболу. Сегодня француз подписал с "синими" контракт на 1,5 года. Ранее он выступал за "Арсенал".

- Оливье - талант высшего уровня, мы очень рады объявить его игроком "Челси", - приводит пресс-служба клуба слова Грановской. - Он регулярно забивает голы на протяжении всей карьеры и хорошо приспособлен к английскому футболу и премьер-лиге. Мы уверены, что это фантастическое подписание для клуба.