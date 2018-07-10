Marca: "Реал" продаст Роналду в "Юве" за 105 миллионов евро

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду перейдет в "Ювентус" за 105 миллионов евро, утверждает Marca. Сегодня стало известно, что мадридцы приняли предложение чемпионов Италии, в составе туринского клуба Роналду будет получать 30 миллионов евро в год.

О переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов. В ближайшее время агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством "Реала" и обсудит будущее своего клиента. Одновременно с этим в Греции, где отдыхает Роналду, должен состояться финальный раунд переговоров между Андреа Аньелли, который представляет семью, владеющую туринским клубом, и самим игроком.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.