Marca посвятила Роналду оригинальную обложку. Фото

Испанское издание Marca посвятило сегодняшнюю обложку уходу нападающего Криштиану Роналду из "Реала". 33-летний португалец вчера стал игроком "Ювентуса", подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

На обложке сегодняшнего номера испанской газеты изображен 451 мяч, на каждом из которых нарисована эмблема клуба, в ворота которого забил португальский форвард.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".