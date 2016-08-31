Мангала стал игроком "Валенсии"

"Валенсия" объявила о приобретении у "Манчестер Сити" защитника Эльякима Мангала. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 25-летний игрок сборной Франции был арендован на один сезон. В прошлом сезоне футболист сыграл в 33 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
🎥 @Elia22Mangala, preparado para triunfar en Mestalla. Estas son sus primeras palabras en el #VCF #BenvingutMangala pic.twitter.com/C3gd2c8zYi– Valencia CF (@valenciacf) 31 августа 2016 г.
ЗЮК
Сельский журналист пишет о Мангале.Когда к вам придут работать грамотные люди?ШаЧири,МангалА и т.д.-это уровень ПТУ.
19:28
Гаттузо зол!
Из Мангала.......Значит Гарай в Валенсию не переходит.
19:15