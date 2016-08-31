19:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

Мангала стал игроком "Валенсии"

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"Валенсия" объявила о приобретении у "Манчестер Сити" защитника Эльякима Мангала. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 25-летний игрок сборной Франции был арендован на один сезон. В прошлом сезоне футболист сыграл в 33 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

Сельский журналист пишет о Мангале.Когда к вам придут работать грамотные люди?ШаЧири,МангалА и т.д.-это уровень ПТУ.

19:28

Гаттузо зол!

Из Мангала.......Значит Гарай в Валенсию не переходит.

19:15

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