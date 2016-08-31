Мангала стал игроком "Валенсии"

"Валенсия" объявила о приобретении у "Манчестер Сити" защитника Эльякима Мангала. Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 25-летний игрок сборной Франции был арендован на один сезон. В прошлом сезоне футболист сыграл в 33 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.