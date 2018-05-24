Манджукич хочет остаться в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич не собирается покидать команду этим летом. Такое решение он принял по итогам встречи главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри с руководством клуба, в рамках которой итальянский специалист выразил желание остаться на этом посту.

Именно Аллегри был инициатором трансфера Манджукича из мадридского "Атлетико". Ранее итальянские СМИ сообщали, что 32-летний хорват может перейти в "Милан".

Действующий контракт форварда рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне Манджукич провел 49 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.